Romain Ntamack : Le coup de fil de «rêve »

Alors que Romain Ntamack manquait à l’appel pour la tournée estivale en Nouvelle-Zélande, Joris Segonds a été convoqué par Fabien Galthié. L’ouvreur de Bayonne, revenu de l’autre bout du monde avec une expérience enrichissante, s’est confié à Sud-Ouest sur ses doutes, ses choix et sa vision de la concurrence au poste.

L’histoire de Joris Segonds avec le XV de France est celle d’une patience mise à rude épreuve. L’ouvreur de l’Aviron Bayonnais a déjà connu plusieurs convocations sans avoir véritablement l’occasion de s’exprimer sur le terrain. Lors de la tournée en Argentine, il n’avait pas disputé la moindre minute, au point d’avoir songé à lever le pied pour profiter enfin de vacances estivales bien méritées. Mais la blessure de Romain Ntamack et l’absence conjuguée de Matthieu Jalibert et Thomas Ramos ont rebattu les cartes. C’est ainsi que le staff tricolore a fait appel à Segonds pour la tournée en Nouvelle-Zélande. Un coup de fil qu’il a accueilli avec enthousiasme, mais aussi avec une pointe d’hésitation.

Le coup de fil surprise en plein été « Après la tournée en Argentine, où je n’ai pas joué une nouvelle fois, j’ai commencé à me dire « stop, j’aimerais bien profiter des vacances l’été » (sourire). Mine de rien, le championnat est très long. Du coup, quand j’ai eu le coup de fil pour aller en Nouvelle-Zélande, même si j’étais content, je ne savais pas trop… Je me suis posé beaucoup de questions à l’idée de repartir pour quatre semaines à l’autre bout du monde. J’en ai parlé beaucoup avec ma compagne et ma famille. Ça s’est joué à rien de dire que je n’étais pas prêt à y aller. Mais au final, je ne regrette pas du tout. C’était un rêve d’enfant. Mais ce n’est pas parce que j’ai fait deux matchs avec l’équipe de France que j’ai changé. C’est une chance énorme de jouer face aux All Blacks » a confié Segonds.