Romain Ntamack : Galthié répond cash à la polémique !

Comme tous les ans, les principaux cadres du XV de France ne participeront pas à la tournée estivale, dont le premier rassemblement est programmé pour le 16 juin prochain. Mais cette fois-ci elle se tiendra en Nouvelle-Zélande et cela a soulevé un vif débat concernant les contours de l’équipe qui affrontera les All Blacks à trois reprises.

« On ne peut pas envoyer les joueurs les plus utilisés en tournée d’été »

Cette destination est rêve pour tout rugbyman et nombreux sont les cadres qui ont émis leur souhait d’y être. C’est le cas de Romain Ntamack, qui ne devrait toutefois pas être du voyage à cause de son temps de jeu élevé, sans oublier un genou fragile. De quoi relancer la colère en Nouvelle-Zélande, où l’on attendait plutôt l’équipe type du XV de France. « Si je comprends la polémique ? Bien sûr. Ce n’est pas faute d’expliquer, pourtant, pourquoi on ne peut pas envoyer les joueurs les plus utilisés en tournée d’été... » a expliqué Fabien Galthié, dans le Midi Olympique.