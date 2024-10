Le XV de France annonce une décision historique !

Axel Cornic

Les internationaux se sont retrouvés pour la tournée de novembre du XV de France, mais quelque chose a changé à Marcoussis. La Fédération française de rugby a en effet décidé d’installer un nouveau cadre autour des joueurs après les récentes dérapages et cela concerne notamment la consommation d’alcool.

L’image du rugby français a pris un sacré coup cet été. Entre les propos racistes de Melvyn Jaminet et l’affaire concernant Oscar Jégou et Hugo Jaminet, toujours accusés de viol aggravé en Argentine, on n’a pas beaucoup parlé de sport avec le XV de France et il fallait que ça change. La FFR a ainsi décidé d’installer plusieurs règles de vie pour éviter les polémiques ainsi que des futurs dérapages.

Des tests d’alcoolémie à Marcoussis ?

L’un des points les plus discutés est la consommation d’alcool de certains joueurs, puisqu'avec Jaminet comme Jégou et Auradou, c’est un point central. Et pour contrôler cela, il n’est pas exclu que des contrôles d’alcoolémie soient mis en place ! « À partir du moment où il y a une charte mise en place, il faut des contrôles et des sanctions associés » a expliqué le vice-président Jean-Marc Lhermet. « Effectivement, il faut être en capacité, si on constate vraiment une dérive et qu’on a besoin d’éléments supplémentaires, de caractériser clairement ce type de dérives. Il faut les contrôles nécessaires ».

« C'est un bien pour nous »

Présent en conférence de presse avant le début de la tournée d’automne, avec un premier match face au Japon le 9 novembre prochain, Fabien Galthié a validé ces nouvelles décisions de la FFR. « Oui c'est une évolution logique et cohérente par rapport à ce qu'il s'est passé. C'est un bien pour nous » a déclaré le sélectionneur tricolore, qui avoue en avoir parlé avec les joueurs. « La semaine dernière lorsqu'on a fait la sélection des 42, il y a eu un rapide questionnaire et une réponse des joueurs par oui ou par non. Tout le monde a dit oui. C’était assez simple me concernant ».