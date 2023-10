XV de France : Il annonce une bonne nouvelle pour Dupont !

Jean de Teyssière

Dimanche prochain aura lieu le quart de finale tant attendu entre le XV de France et l'Afrique du Sud. Les Springboks, champions du monde en titre pourraient être confrontés au retour du capitaine des Bleus, Antoine Dupont. Mais de nombreuses inconnues entourent son retour. Sera-t-il apte ? N'est-ce pas trop tôt ? Y a-t-il un risque que la blessure s'aggrave en cas de nouveau choc violent ? D'après un ancien international français, Guy Accoceberry, qui a subi pareille blessure, tout devrait bien se passer.

Antoine Dupont a été laissé au repos face à l'Italie par Fabien Galthié. Heureusement pour lui, l'aventure continue puisque ses coéquipiers ont très bien fait le travail sans lui en disposant facilement de la Squadra Azzura (60-7). Place désormais au quart de finale face à l'Afrique du Sud et beaucoup de supporters espèrent revoir Antoine Dupont sur le terrain, trois semaines après son opération du visage, suite à sa fracture maxillo-zygomatique.

«Il n'est pas fait comme tout le monde»

Interrogé par le Midi Olympique, l'ancien demi de mêlée et international français, Guy Accoceberry, qui a connu la même blessure qu'Antoine Dupont il y a plus de 30 ans, rassure sur l'état de santé du numéro 9 français : « Le chirurgien m'avait dit que je pouvais y aller sans problème, que c'était aussi solide qu'avant. Je n'ai d'ailleurs jamais retiré ces deux plaques. Il a un côté un peu surhomme. On a l'impression qu'il n'est pas fait comme tout le monde. »

«Le revoir courir quelques jours après rend presque la blessure banale»