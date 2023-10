XV de France : Dupont de retour ? L’Afrique du Sud a un plan

Jean de Teyssière

Le XV de France est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde après sa victoire face à l'Italie, vendredi (60-7). Samedi, ils ont également pu savoir qui ils affronteront et sans surprise, il s'agira de l'Afrique du Sud. Un match qui pourrait signer le retour d'Antoine Dupont, plus de trois semaines après sa fracture maxillo-zygomatique. Avant ce match, les Sud-Africains annoncent ne pas préparer de plan anti-Dupont.

Antoine Dupont fera-t-il son grand retour à Saint-Denis, pour le quart de finale du XV de France face à l'Afrique du Sud ? Rien ne permet pour le moment de l'affirmer, ni même de l'infirmer. Une chose est sûre : Dupont a fait son retour à l'entraînement et voudra certainement jouer ce match très important.

«Nous ne nous concentrerons jamais sur un seul joueur»

L'ex-pilier du Stade toulousain et désormais entraîneur de la mêlée des Springboks, Daan Human, raconte, dans des propos rapportés par Rugbyrama que son pays ne cherchera pas à se concentrer sur Dupont s'il est titulaire : « Il faut être honnête, nous ne nous concentrerons jamais sur un seul joueur. Il s'agit plutôt du système et de l'équipe dans son ensemble. Nous ne nous concentrerons pas sur un seul joueur parce que je pense que parfois nous ne sommes pas sûrs de la bonne réponse à apporter. On peut même avoir de mauvaises réponses à un problème causé par un seul élément, parce qu’on en oublie souvent les qualités des autres autour de ce joueur. »

«Nous avons conscience de l'importance de ce joueur pour cette équipe»