Le partenaire de Dupont explique pourquoi le XV de France a perdu

Jean de Teyssière

Dimanche soir, le XV de France était opposé à l'Afrique du Sud pour une place en demi-finale de la Coupe du monde. La perspective d'un crunch en demi-finale était alléchante mais les Springboks, champions du monde en titre, sont parvenus à mettre fin brutalement au rêve des Bleus. Matthieu Jalibert, le demi d'ouverture en l'absence de Romain Ntamack explique les failles de son équipe expliquant cette élimination.

Le XV de France a vu son rêve être brisé en mille morceaux par l'Afrique du Sud. L'une des plus belles équipes de France de l'histoire s'est faite piéger par les Springboks (28-29). Les regrets seront évidemment éternels et la déception restera immense pour tous les joueurs qui composaient cette équipe de France version Coupe du monde 2023.

«Je n’ai pas regardé le match et je vais mettre du temps avant de le voir»

Interrogé par l'émission du Super Moscato Show sur RMC , le demi d'ouverture de l'UBB et du XV de France, Matthieu Jalibert, avoue qu'il n'a pas revu le match et qu'il ne compte pas le refaire : « Honnêtement je n’ai pas regardé le match et je vais mettre du temps avant de le voir parce que c’est encore trop frais. De ce dont je me rappelle, je n’ai pas l’impression que l’on n’était pas bien tactiquement ou que l’on a raté quelque chose. J’ai vraiment l’impression que sur chaque ballon de turn-over que l’on a perdu, on a pris un essai. Au niveau de la stratégie, je pense que c’était plutôt clair et respecté pendant 35-40 minutes durant la première mi-temps. »

XV de France : «On fait des erreurs», après la polémique, l’arbitre sort du silence https://t.co/6modqPeHHv pic.twitter.com/tUKXguxpO7 — le10sport (@le10sport) October 18, 2023

«J’ai vraiment l’impression que l’on a manqué de réussite»