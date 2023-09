Dupont de retour, le XV de France jubile

Jean de Teyssière

Le calvaire d'Antoine Dupont va bientôt prendre fin puisqu'il devrait retrouver le groupe du XV de France ce jeudi. Le capitaine de l'équipe de France de rugby avait quitté ses partenaires depuis son choc violent face à la Namibie (96-0, le 21 septembre dernier) et a même été opéré. Pour Arthur Vincent, centre du XV de France, son retour est vital pour le groupe.

Le retour d'Antoine Dupont sera idoine pour les joueurs du XV de France qui doivent préparer la rencontre importante face à l'Italie, le 6 octobre prochain. S'il ne participera pas au match, nul doute que sa présence servira à insuffler un esprit conquérant aux joueurs qui seront présents sur la pelouse de Lyon, lors de la bataille pour les quarts de finale.

«Antoine reviendra dans le groupe, et c’est important»

En l'absence d'Antoine Dupont, qui prend le relais du leadership ? Arthur Vincent a répondu à cette question lors du point presse qui s'est déroulé ce lundi et le centre du XV de France assure que d'autres leaders sont présents dans ce groupe, dans des propos relayés par Rugbyrama : « Les choses se font naturellement. Il n’y a pas qu’un capitaine, à l’image de Charles qui l'était au début du mandat. C’est quelqu’un qui sait prendre la parole, avec du leadership. Il y a un groupe de leaders, qui a l’habitude de travailler ensemble. Chacun amène sa pierre à l’édifice. Il n’y a pas de grands changements. Tout le monde prend ses responsabilités dans son secteur et son leadership. Antoine reviendra dans le groupe, et c’est important. »

«Le retour d’Antoine est aussi important humainement, pour souder le groupe»