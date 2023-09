Coupe du monde de rugby : Un outsider est déjà en danger

Arnaud De Kanel

Une nouvelle journée de compétition démarre ce vendredi 22 septembre avec une seule affiche au programme. Celle-ci verra l'Argentine et les Samoa s'affronter à partir de 17h45 et elle est d'une importance capitale pour la suite. En effet, l'Argentine est dos au mur suite à sa défaite face à l'Angleterre et les Pumas doivent impérativement gagner.

Annoncée comme l'une des potentielles équipes susceptibles d'aller loin en raison d'un tableau très simple, l'Argentine pourrait bien passer à la trappe ce vendredi soir. Les Pumas affronteront les Samoa pour ce qui sera l'unique rencontre de la journée. Un troisième jour consécutif donc avec un seul match au programme avant de lancer un week-end chargé.

Argentine - Samoa, la rencontre du jour

L'Argentine disputera son deuxième match du tournoi ce vendredi en fin d'après-midi. Méconnaissables face à une faible équipe d'Angleterre (27-10) il y a deux semaines, les Pumas n'ont plus d'autres choix que de l'emporter s'ils veulent encore se qualifier. La situation n'est pas dramatique pour eux mais elle pourrait bien le devenir en cas de défaite face aux Samoa ce soir. « Nous avons analysé les Samoa et ce que nous avons vu hier lors du match contre le Chili nous a permis de confirmer ce que nous avions vu auparavant. Quoi qu'il en soit, nous nous concentrons sur notre jeu, c'est-à-dire sur la continuité de l'attaque avec le ballon et sur la solidité de la défense, car il s'agit d'une équipe forte et la défense est très importante pour nous. Nous avons fait le point sur le premier match, comme nous le faisons toujours, et maintenant nous passons aux choses que nous devons faire. Nous ne voulons plus être dans le futur, ni trop dans le passé. Les joueurs sont clairs sur les choses que l'on veut améliorer dans la préparation, il n'y a pas grand chose de changé, il s'agit d'être plus régulier dans tous les secteurs. J'ai un plan depuis un certain temps maintenant ; après un an, nous continuons à l'exécuter. Nous faisons tous de notre mieux, puis nous verrons le résultat. Le but ultime est d'être toujours à un haut niveau d'entraînement et ce n'est pas facile, mais cela fait partie du chemin que nous devons parcourir pour devenir une meilleure équipe. Nous nous en sortons bien, nous avons eu une très bonne préparation. Une équipe peut aller loin dans une Coupe du monde lorsqu'elle a la capacité de rebondir après une situation défavorable. Cela fait toujours partie du rugby. C'est comme ça qu'on se relève, ça fait partie de notre parcours, c'est normal. La réaction des joueurs ces jours-ci a été très bonne. Mais je suis probablement influencé par le fait que je fais partie du groupe, car j'ai une grande confiance en mon équipe. Je sais ce qu'ils peuvent faire, j'ai une vision différente de celle que les gens peuvent avoir de l'extérieur », expliquait longuement Michael Cheika lundi en conférence de presse depuis le camp de base des Pumas situé à la Baule Escoublac.



De leur côté, les Samoa ont bien débuté en remportant leur match face au Chili (43-10) la semaine dernière. Une victoire pas des plus simples pour les Manu Samoa mais l'essentiel avait été assuré. « Les Chiliens ont mis beaucoup d'énergie en début de match. Nous nous attendions à ce type de match. L'équipe voulait relever ce défi physique qui allait nous être proposé, mais nous avons tardé à répondre à ces efforts. Nous nous préparons toujours pour aborder ces matchs-là mais il est toujours difficile d'entrer dans une compétition et de trouver son rythme. Ca fait maintenant longtemps que nous attendions ce premier match pour nous. Nous en avons beaucoup parlé durant la préparation mais la réalité reste ce qui se passe sur le terrain. Il est toujours difficile de se préparer mentalement pour ce genre de défi, mais nous sommes fiers de l'avoir emporté. Vous savez, depuis 2016, nous avons dû jouer une vingtaine de tests matchs. Plus l'équipe passe de temps ensemble, plus elle s'améliore, c'est aussi simple. Il y a une bonne alchimie dans le groupe avant ce Mondial. On espère que c'est ce qui va se passer durant cette compétition aussi et que nous allons progresser au cours du Mondial », avait souligné Michael Alaalatoa, le capitaine de cette équipe samoane. En quatre rencontres dans leur histoire, les Samoa ont pris le dessus sur l'Argentine à trois reprises. La passe de 4 ce soir ?

Un Australien au sifflet à Saint-Etienne

L'arbitre de cette rencontre est connu. Il est Australien et se nomme Nic Berry et il avait déjà arbitré en Coupe du monde. Le coup d'envoi de ce match sera donné à 17h45 à Geoffroy-Guichard, le stade de Saint-Etienne. M6 se chargera de le diffuser.

Trois changements pour l'Argentine

La composition de l'Argentine : 15. Mallia ; 14. Boffelli, 13. Moroni, 12. Chocobares, 11. M. Carreras ; 10. S. Carreras, 9. Bertranou ; 7. Kremer, 8. Gonzalez, 6. Matera ; 5. Alemanno, 4. Petti ; 3. Bello, 2. Montoya (cap), 1. Gallo.



Les remplaçants argentins : 16. Creevy, 17. Vivas, 18. Kodela, 19. Rubiolo, 20. Bruni, 21. Cubelli, 22. Sanchez, 23. Cinti



La composition des Samoa : 15. Paia'aua ; 14. Ah-Wong, 13. Seuteni, 12. Manu, 11. Lam ; 10. Leali'ifano, 9. Taumateine, 7. Lee, 8. Luatua, 6. McFarland ; 5. Vui (cap.), 4. Alainu'uese ; 3. Aalaalatoa, 2. Lam, 1. Lay.



Les remplaçants samoans : 16. Maolo, 17. Faumuina, 18. Alaalatoa, 19. Seu, 20. Taufua, 21. Matavao, 22. Leuila, 23. Toala.