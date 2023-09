Coupe du monde de Rugby : Quand une star du XV de France se retrouve dans un lave-linge

Axel Cornic

Le rugby pullule d’anecdotes incroyables et les joueurs du XV de France actuellement à la Coupe du monde, ne font pas exception. C’est le cas avec Damian Penaud, serial marqueur des Bleus qui a connu une jeunesse pour le moins mouvementée, en suivant son rugbyman de père à travers la France et l’Europe.

Fils de l’ancien international français Alain Penaud, Damian a tracé sa propre route dans le rugby français. Titulaire indiscutable du XV de France de Fabien Galthié, il est considéré comme l’un des meilleurs ailiers au monde et semble se diriger tout droit vers le titre de meilleur marqueur de l’histoire de la sélection.

« Un jour je me suis foutu dans le tambour du lave-linge et je me suis enfermé »

Dans une vidéo promotionnelle tournée avec Parions Sports , Damian Penaud est revenu sur sa jeunesse et a notamment raconté une anecdote assez inattendue. « Je devais avoir 3 ou 4 ans et je jouais souvent à cache-cache avec ma mère dans la maison. Un jour je me suis foutu dans le tambour du lave-linge et je me suis enfermé » a confié l’international aux 45 sélections. « Elle a mis du temps à me trouver et elle l’a lancé parce qu’elle ne voulait pas que j’y retourne. Du coup j’y suis allé qu’une fois et je n’y suis jamais retourné ».

« Une fois, il devait avoir 3 ans, il a cassé les barreaux de son lit à coups de pied »