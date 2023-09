Coupe du monde de rugby : Le XV de France est sous pression

Arnaud De Kanel

Le XV de France n'a plus le droit à l'erreur. Avec la victoire bonifiée de l'Italie face à l'Uruguay, les hommes de Fabien Galthié sont dans l'obligation de l'emporter avec le bonus ce jeudi soir face à la Namibie sous peine d'être éliminé en cas de défaite face à la Squadra Azzurra le 6 octobre prochain.

Une nouvelle journée de Coupe du monde débute ce jeudi 21 septembre. Et comme depuis la rencontre face aux All Blacks, le XV de France est à l'honneur le jeudi. Les hommes de Fabien Galthié disputent leur troisième match du Mondial face à la Namibie, la plus petite équipe sur le papier. Mais pour s'éviter des frayeurs comme face à l'Uruguay, le sélectionneur des Bleus a sorti l'artillerie lourde.

Le XV de France sous pression

C'est ce que craignait le XV de France. Mercredi, l'Italie a battu l'Uruguay (38-17) avec le bonus offensif. Cette victoire bonifiée met les Bleus dans l'embarras. Incapables de décrocher le bonus face à l'Uruguay, les hommes de Galthié ne sont pas encore assurés d'être qualifiés, loin de là. En effet, une défaite face à la Squadra Azzurra lors de la dernière journée de cette phase de groupe condamnerait les Bleus . Le sélectionneur a donc décidé de ressortir son équipe type, à l'exception de Grégory Alldritt, forfait de dernière minute. « On entend beaucoup de débats autour des compositions d’équipes. Je vais essayer de partager la façon dont on travaille, d’être le plus clair possible. On compose nos équipes à la semaine. Dès le lendemain de chaque match, nous avons une mécanique où chacun compose son équipe et je synthétise en fonction du ressenti. Il n’y a pas de prévision à long terme dans le choix de ces compositions. Nous avons une vision de la préparation, ça c’est clair. On a une vision des rotations, on surveille les temps de jeu, on regarde les performances. Et on travaille sur l’émulation car on a besoin de tout le monde. Nous avions une idée sur la composition du premier match face aux All Blacks et nous avons aligné notre meilleure équipe du moment. Le match a été gagné. Un succès pour tout le groupe, pas seulement ceux qui étaient sur le terrain. Et puis, nous avions un match six jours plus tard, avec un déplacement à Lille. Il était donc clair que ceux qui avaient affronté la Nouvelle-Zélande avaient besoin de récupérer », a expliqué Fabien Galthié en conférence de presse. Les ambitions du XV de France sont claires. « On a surtout envie de prendre du plaisir ensemble, tout en respectant la Namibie. Ils ont pris beaucoup de points lors des deux premiers matchs, on a aussi envie d’en marquer nous aussi mais ça passera par respecter notre jeu, d’être patient. Ce n’est pas en jetant les ballons partout qu’on parviendra à les franchir. On a tous envie de progresser au sujet de notre système offensif, on s’est fixé pour objectif d’être bons sur notre attaque », avouait Thomas Ramos. En face, la modeste équipe de Namibie tentera de créer l'exploit mais ce sera bien compliqué face à des Bleus qui veulent affirmer leur statut de favori.

Un Anglais au sifflet à Marseille

L'Anglais Matthew Carley, arbitre très contesté de la rencontre entre le Pays de Galles et les Fidji, sera au sifflet de cette rencontre entre le XV de France et la Namibie. Le match se disputera au Vélodrome, dans un stade qui ne demande qu'à vibrer pour son équipe pendant que l'OM traverse une crise exceptionelle. Cette enceinte est réputée pour être l'une des plus chaudes, aussi bien en football qu'en rugby. Les Bleus avaient hâte d'y retourner. « J’ai joué deux fois au Vélodrome, avec le Stade toulousain et l’équipe de France. Ce sont des ambiances très particulières, dans un stade qui est fermé avec le toit. Contre l’Afrique du Sud, on ne s’entendait pas à 2 mètres, ça change un peu du Stade de France où on est plus loin du public, en raison de la piste d’athlétisme. On a tous hâte de revenir au vélodrome, l’ambiance est vraiment incroyable, et le stade magnifique quoi qu’on en dise. Ça contribue au fait que nous ayons tous à cœur de faire un bon match », a confié Thomas Ramos à propos de ce stade si particulier. TF1 diffusera ce France-Namibie (21h).

