Coupe du monde de rugby : Son record tombe, il sort du silence

Annoncée parmi les grands favoris de cette Coupe du monde de rugby, l’Irlande ne déçoit pas depuis le début du tournoi. Le XV du Trèfle est d’ailleurs mené par un Jonathan Sexton en forme. Ce dernier vient d’ailleurs de faire tomber un record. En effet, suite à la rencontre entre l’Irlande et les Tonga, Sexton est devenu le meilleur marqueur de l’histoire de la sélection irlandaise. Le record détenu par Ronan O’Gara est ainsi tombé et ce dernier a d’ailleurs pris la parole à ce sujet.

A 38 ans, Jonathan Sexton écrit l’histoire du rugby irlandais. En effet, à l’occasion de cette Coupe du monde de rugby 2023, le demi d’ouverture de l’Irlande a fait tomber un record, celui de Ronan O’Gara. Désormais, avec 1090 points au compteur, Sexton est le meilleur marqueur de l’histoire du XV du Trèfle. Alors que ce titre a longtemps appartenu à Ronan O’Gara, ce n’est désormais plus le cas. Pas de quoi toutefois attrister le désormais ex-meilleur marqueur de l’Irlande.

« J’étais choqué que cela ait duré aussi longtemps »

Rapporté par Rugbyrama , Ronan O’Gara a donc réagi à la perte de son record au profit de Jonathan Sexton. La légende de l’équipe d’Irlande de rugby a alors confié : « Je n’ai pas ressenti grand-chose. Ce record a duré dix ans et j’étais choqué que cela ait duré aussi longtemps. La seule façon pour moi de garder ce record aurait été que Jonathan prenne sa retraite. Mais quand il a décidé de prolonger jusqu’au Mondial, c’était évident qu’il allait battre le record ».

« Je ne suis pas du tout déçu »