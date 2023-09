Coupe du monde de rugby : horaire, diffusion, enjeu... Toutes les infos sur Italie - Uruguay

Arnaud De Kanel

C'est une rencontre qui peut tout faire basculer dans ce groupe A. Ce mercredi, l'Italie affronte l'Uruguay à Nice (17h45). En cas de victoire, les Italiens resteraient en vie et continueraient de croire en leurs chances de se qualifier pour les quarts de finale. Une qualification qui pourrait se jouer dans un peu plus de deux semaines face... au XV de France.

La Coupe du monde de rugby se poursuit ce mercredi 20 septembre avec un seul match au programme. Ce dernier opposera l'Italie à l'Uruguay à l'Allianz Riviera de Nice (17h45). Les Teros ont surpris leur monde jeudi dernier en tenant la dragée haute au XV de France. Ils souhaitent s'appuyer sur cette bonne dynamique pour créer l'exploit en faisant chuter l'Italie. Ces mêmes italiens qui ont un sacré coup à jouer dans cette poule A. Ça promet.

L'Italie veut faire douter les Bleus, l'Uruguay tenté par l'exploit

L'Italie a encore une carte à jouer dans cette Coupe du monde. Vainqueurs de la Namibie (52-8) il y a deux semaines, les Italiens peuvent, grâce à la victoire non bonifiée du XV de France contre l'Uruguay, se qualifier pour le prochain tour. Cela passera par une victoire ce mercredi soir face à l'Uruguay. Un match forcément particulier pour Sebastian Negri qui honorera sa 50ème sélection avec la Squadra Azzurra . « Je suis évidemment très fier de cette étape, pour moi, pour ma famille et pour tous ceux qui m'ont suivi depuis le début de mon parcours. Ce sera incroyablement spécial de jouer devant mon père, ma fiancée, l'un de mes meilleurs amis, à l'occasion d'un événement aussi important pour moi », confie le troisième ligne de 29 ans. Il espère également que l'Italie réalisera une meilleure première mi-temps que celle effectuée contre la Namibie. « C'était très difficile. Vous savez, dans des occasions aussi importantes, l'émotion peut vous affecter un peu, mais la réaction en deuxième mi-temps a été très positive. Nous avons montré que si nous suivons notre plan de jeu, si nous appliquons ce que nous avons préparé à l'entraînement et si nous faisons ce que nous devons faire sur le terrain, nous pouvons être une équipe très dangereuse. En première mi-temps, nous avons perdu de l'ordre et nous avons peut-être pensé que ce serait un match facile, mais comme nous l'avons appris, il n'y a pas de match facile et nous devons être concentrés à tout moment, dans tous les aspects du jeu », prévient Sebastian Negri. En face, l'Uruguay reste sur un match solide.



En effet, les Teros ont résisté (27-12) à un XV de France remanié jeudi dernier à Lille alors que personne ne donnait cher de leur peau. Ils ont fait forte impression et se sentent prêt à réaliser l'exploit, eux qui avaient battu les Fidji à la surprise générale en 2019. Le sélectionneur de l'Uruguay a d'ailleurs annoncé la couleur pour ce match face à l'Italie après la défaite face aux hommes de Galthié. « Quand nous avions vu l'ordre des rencontres lors du tirage au sort, notre objectif était de jouer sur un pied d’égalité avec la France. Nous avons montré que nous pouvions le faire. Nous voulons le reproduire. Nous avons appris pour ne pas commettre les mêmes erreurs contre l’Italie », confiait Esteban Meneses.

Horaire et diffusion TV d'Italie-Uruguay

Le coup d'envoi sera donné à 17h45 depuis l'Allianz Riviera de Nice. Comme pour de nombreuses affiches de cet horaire, c'est M6 qui sera en charge de la diffuser.

Les compositions pour Italie-Uruguay

La composition de l’Italie : 15. Capuozzo ; 14. Pani, 13. Brex, 12. P. Garbisi, 11. Ioane ; 10. Allan, 9. A. Garbisi ; 7. Lamaro (cap.), 8. L. Cannone, 6. Negri ; 5. Ruzza, 4. N. Cannone ; 3. Riccioni, 2. Nicotera, 1. Fischetti.



Les remplaçants italiens : 16. Bigi, 17. Zani, 18. Ceccarelli, 19. Lamb, 20. Zuliani, 21. Pettinelli, 22. Fusco, 23. Odogwu



La composition de l'Uruguay : 15. Amaya ; 14. Mieres, 13. Inciarte, 12. Vilaseca (cap), 11. Freitas ; 10. Etcheverry, 9. Arata; 7. Civetta, 8. Diana, 6. Ardao; 5. Leindekar, 4. Aliaga ; 3. Peculo, 2. Kessler, 1. Sanguinetti.



Les remplaçants uruguayens : 16. Pujadas, 17. Gattas, 18. Arbelo, 19. Dotti, 20. Deus, 21. Ormachea, 22. Berchesi. 23. Bass