Coupe du monde de rugby : horaire, diffusion, enjeu... Toutes les infos sur Pays de Galles - Fidji

Arnaud De Kanel

Un choc viendra conclure cette troisième journée de Coupe du monde et il opposera le Pays de Galles aux Fidji. Avec la victoire convaincante des Australiens samedi, ces deux équipes sont dans l'obligation de s'accrocher au wagon pour ne pas se faire distancer d'emblée.

L'Australie s'est montrée très rassurante samedi et elle en a profité pour prendre la tête du groupe C en attendant le choc Pays de Galles - Fidji. « Quand vous avez une équipe jeune, que vous n'avez pas été très bon récemment et que vous êtes critiqués, vous pouvez avoir tendance à vous renfermer dans votre coquille. Mais les joueurs se sont lâchés en première période et signent une bonne performance collective », relevait Eddie Jones après la rencontre. Les Wallabies ont donc montré qu'il fallait compter sur eux pour ce Mondial et ils obligent le Pays de Galles et les Fidji à s'employer dès le premier match.

Rencontre cruciale entre le Pays de Galles et les Fidji

C'est une opposition de style qui nous attend ce dimanche soir. Sur le déclin et en grande crise institutionnelle, le Pays de Galles est voué à décevoir pendant cette Coupe du monde alors que c'est une nation forte habituellement. Tout simplement, le XV du Poireau ne parait pas en mesure de pouvoir faire vaciller les Fidjiens et les Australiens. Warren Gatland a tout de même un plan pour vaincre l'armada fidjienne. « Les Fidji sont une bonne équipe avec de grands athlètes individuels et ils jouent avec beaucoup plus de structure maintenant que peut-être auparavant. Nous avons une bonne idée de ce que nous voulons réaliser et de la façon dont nous voulons jouer ce week-end », a indiqué le sélectionneur du Pays de Galles. De leur côté, les Fidji devront faire sans Caleb Muntz, forfait de dernière minute. Blessé à l'entrainement lundi, l'ouvreur fidjien laisse son sélectionneur dans l'embarras. « C'est très dur pour le groupe et pour Caleb. Il a travaillé si dur ces deux dernières années avec le Fijian Drua (la province fidjienne) et les Flying Fijians (le surnom du quinze fidjien). Nous pensons à lui, il rate une opportunité si proche de la Coupe du monde de Rugby. Nous avons 33 joueurs et nous avons la plus grande confiance en eux », a lâché Simon Raiwalui. C'est donc un véritable coup dur pour cette équipe fidjienne qui n'a jamais parue aussi forte. Mais perdre son ouvreur quand on a pas le luxe de pouvoir le remplacer par Matthieu Jalibert, ce n'est jamais bon. Les deux équipes se présenteront donc sur la pelouse du Matmut Atlantique de Bordeaux à 21h, avec beaucoup d'incertitudes. La rencontre, arbitrée par l'Anglais Matthew Carley, sera à suivre sur TF1 .

Les compositions pour Pays de Galles - Fidji

La composition du Pays de Galles : 15. L. Williams ; 14. Rees-Zammit, 13. North, 12. Tompkins, 11. Adams; 10. Biggar, 9. Davies ; 7. Morgan (cap), 8. Faletau, 6. Wainwright; 5. Beard, 4. Rowlands; 3. Francis, 2. Elias, 1. Thomas



Les remplaçants gallois : 16. Dee, 17. Domachowski, 18. Lewis, 19. Jenkins, 20. Reffell, 21. T. Williams, 22. Costelow, 23. Dyer.



La composition des Fidji : 15. Droasese ; 14. Ravutaumada, 13. Nayacalevu (cap), 12. Radradra, 11. Habosi ; 10. Tela, 9. Lomani ; 7. Tagitagivalu, 8. Mata, 6. Tuisue ; 5. Cirikidaveta, 4. Nasilasila ; 3. Tagi, 2. Matavesi, 1. Mawi.



Les remplaçants fidjiens : 16. Ikanivere, 17. Ravai, 18. Doge, 19. Mayanavanua, 20. Botia, 21. Kuruvoli, 22. Tuisova, 23. Maqala