Christophe Urios, le divorce qui le fait vibrer !

L’ASM Clermont Auvergne a annoncé une nouvelle arrivée ces dernières heures. Christophe Urios a accueilli Seilala Lam dans ses rangs après son départ de Perpignan avec effet immédiat. L’USAP a d’ailleurs révélé un détail au sujet du divorce acté avec le talonneur de 36 ans, qui évoluera désormais chez les Jaune-et-Bleu.
Ces dernières heures, l’ASM Clermont Auvergne a officialisé l’arrivée d’une recrue. Seilala Lam a en effet rejoint les rangs de Christophe Urios avec effet immédiat très récemment. « Les Jaune et Bleu qui étaient à la recherche d’un talonneur doté d’une solide expérience du haut niveau ont trouvé un accord avec l’international Samoan, Seilala Lam, (36 ans, 30 sélections, 2 participations aux Coupe du Monde 2019 et 2023). Le joueur qui a été libéré par l’USAP rejoindra l’ASM Clermont Auvergne en fin de semaine » peut-on lire dans le communiqué publié par le club auvergnat.
Seilala Lam - USAP, une rupture «d’un commun accord»
L’USAP, de son côté, a dévoilé un détail dans son communiqué. Perpignan a en effet indiqué que le divorce s’était fait « d’un commun accord ». « Huit saisons sous le maillot sang et or, 161 matchs et 17 essais à son actif. Merci pour tout Lala, et bonne continuation pour la suite de ta carrière » peut-on ensuite lire. La séparation a d’ailleurs fait le bonheur de Christophe Urios, et il ne s’en est pas caché.
Christophe Urios est «heureux»
« Nous sommes heureux d’avoir trouvé une solution dans le délai qui était prévu. Nous avions ciblé un joueur expérimenté, solide et fort dans l’affrontement, Seilala coche toutes les cases et nous sommes très heureux de pouvoir compter sur lui sur cette fin de saison » a confié le manager de l’ASM Clermont Auvergne, qui disposera donc d’une nouvelle arme pour la suite de la saison.