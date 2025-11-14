Christophe Urios, le divorce qui le fait vibrer !

Pierrick Levallet

L’ASM Clermont Auvergne a annoncé une nouvelle arrivée ces dernières heures. Christophe Urios a accueilli Seilala Lam dans ses rangs après son départ de Perpignan avec effet immédiat. L’USAP a d’ailleurs révélé un détail au sujet du divorce acté avec le talonneur de 36 ans, qui évoluera désormais chez les Jaune-et-Bleu.

Ces dernières heures, l’ASM Clermont Auvergne a officialisé l’arrivée d’une recrue. Seilala Lam a en effet rejoint les rangs de Christophe Urios avec effet immédiat très récemment. « Les Jaune et Bleu qui étaient à la recherche d’un talonneur doté d’une solide expérience du haut niveau ont trouvé un accord avec l’international Samoan, Seilala Lam, (36 ans, 30 sélections, 2 participations aux Coupe du Monde 2019 et 2023). Le joueur qui a été libéré par l’USAP rejoindra l’ASM Clermont Auvergne en fin de semaine » peut-on lire dans le communiqué publié par le club auvergnat.

Seilala Lam - USAP, une rupture «d’un commun accord» L’USAP, de son côté, a dévoilé un détail dans son communiqué. Perpignan a en effet indiqué que le divorce s’était fait « d’un commun accord ». « Huit saisons sous le maillot sang et or, 161 matchs et 17 essais à son actif. Merci pour tout Lala, et bonne continuation pour la suite de ta carrière » peut-on ensuite lire. La séparation a d’ailleurs fait le bonheur de Christophe Urios, et il ne s’en est pas caché.