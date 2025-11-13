Antoine Dupont - UBB : Le gros transfert qui se prépare !

Pierrick Levallet

Antoine Dupont pourrait découvrir de nouvelles têtes au Stade toulousain. Les Rouge-et-Noir chercheraient à se renforcer et auraient ainsi activé la piste menant à Jean Kleyn sur le marché. Le champion du monde 2023 serait toutefois également sur les tablettes de l’UBB, ce qui promet une grosse bataille pour le deuxième ligne sud-africain.

De nouveaux joueurs pourraient bien venir épauler Antoine Dupont au Stade toulousain. Les Rouge-et-Noir chercheraient à offrir de nouvelles solutions à Ugo Mola. La direction des champions de France commencerait donc à scruter le marché des transferts. Elle aurait même déjà activé une piste intéressante ces dernières heures.

Toulouse et l'UBB convoitent un champion du monde D’après les informations du journaliste irlandais Caolàn Scully, le Stade toulousain souhaiterait mettre la main sur Jean Kleyn. Le deuxième ligne du Munster Rugby viendrait apporter une densité physique et une expérience précieuse. Les Rouge-et-Noir ne seraient cependant pas les seuls à vouloir recruter le champion du monde 2023. L’UBB en pincerait également pour le joueur de 32 ans.