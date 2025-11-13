Antoine Dupont avec Jordan Bardella : Son annonce très cash sur le RN !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Antoine Dupont figurait aux côtés de Jordan Bardella dans le TOP 5 des personnalités masculines préférées des Français 2024 selon un sondage Ipsos, et pourtant, le demi de mêlée du XV de France semble en totale opposition avec le leader du Rassemblement National. Dupont avait en effet pris position contre le RN durant les législatives de 2024.

Relativement discret lorsqu'il s'agit de sa vie privée, Antoine Dupont n'avait pourtant pas hésité à se mouiller politiquement durant les élections législatives de 2024. La Rassemblement National était arrivé en tête du 1er tour avec une cote de popularité au plus haut pour son président, Jordan Bardella, qui partageait d'ailleurs la vedette cette année-là avec... Antoine Dupont !

Dupont et Bardella ensemble dans un sondage IFOP En effet, un sondage IFOP datant de 2024 plaçait les deux hommes dans le Top 5 des personnalités masculines préférées des Français. Léon Marchand arrivait en tête (46%), suivi de Teddy Riner (30%) et donc d'Antoine Dupont (27%) et Jordan Bardella (25%), tandis que les frères Lebrun complétaient ce Top 5 avec 19% des voix. Mais quelle est la position du capitaine du XV de France par rapport au RN ?