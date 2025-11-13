Antoine Dupont avec Jordan Bardella : Son annonce très cash sur le RN !

Antoine Dupont figurait aux côtés de Jordan Bardella dans le TOP 5 des personnalités masculines préférées des Français 2024 selon un sondage Ipsos, et pourtant, le demi de mêlée du XV de France semble en totale opposition avec le leader du Rassemblement National. Dupont avait en effet pris position contre le RN durant les législatives de 2024.
Relativement discret lorsqu'il s'agit de sa vie privée, Antoine Dupont n'avait pourtant pas hésité à se mouiller politiquement durant les élections législatives de 2024. La Rassemblement National était arrivé en tête du 1er tour avec une cote de popularité au plus haut pour son président, Jordan Bardella, qui partageait d'ailleurs la vedette cette année-là avec... Antoine Dupont !
Dupont et Bardella ensemble dans un sondage IFOP
En effet, un sondage IFOP datant de 2024 plaçait les deux hommes dans le Top 5 des personnalités masculines préférées des Français. Léon Marchand arrivait en tête (46%), suivi de Teddy Riner (30%) et donc d'Antoine Dupont (27%) et Jordan Bardella (25%), tandis que les frères Lebrun complétaient ce Top 5 avec 19% des voix. Mais quelle est la position du capitaine du XV de France par rapport au RN ?
« On a des valeurs dans le rugby qui sont la diversité »
En juin 2024, durant l'entre deux tours des élections législatives, Antoine Dupont avait très clairement pris position contre le RN de Jordan Bardella en conférence de presse : « Si j’ai un message à faire passer, c’est surtout d’aller voter. On a la chance de pouvoir exprimer notre opinion en allant dans les urnes. On a des valeurs dans le rugby qui sont la diversité. Chacun apporte sa différence, une plus-value au collectif. Ce sont des valeurs qu’il faut essayer d’apporter dans notre société aussi, avec tous les temps difficiles qu’on connaît actuellement ». Voilà qui est clair...