Avant les JO, Antoine Dupont s'est lancé dans un projet XXL

Antoine Dupont va devoir patienter avant de profiter de quelques jours de vacances. Champion d'Europe avec le Stade Toulousain, l'international français va devoir switcher et s'adapter au rugby à sept. Mais parallèlement à sa carrière sportive, le demi de mêlée doit gérer son restaurant situé à Toulouse. Et les débuts sont prometteurs...

C'est désormais officiel, Kylian Mbappé ne participera pas aux prochains Jeux Olympiques en raison de la position du Real Madrid. Mais le sport français ne manquera pas de stars. Habitué au rugby à XV, Antoine Dupont a accepté d'évoluer à sept afin de se donner une chance de remporter une médaille d'or. Le demi de mêlée du Stade Toulousain sera présent à Paris. Mais cette compétition n'est pas sa seule préoccupation.

Dupont s'est lancé dans la restauration

Antoine Dupont s’est associé à son coéquipier Pierre-Louis Barassi et deux restaurateurs (Thomas Affre et Julien Mas) pour ouvrir un restaurant nommé Gaïa. « Nous croyons en une approche éthique de la gastronomie, où la connexion entre le terroir et la table est mise en valeur à chaque bouchée. Le Gaïa, c'est l'union harmonieuse de l'art culinaire et de la nature, une expérience sensorielle qui transcende le simple repas pour devenir une célébration de la vie et de la terre qui nous entoure » peut-on lire sur le site de l’établissement, qui affiche régulièrement complet.

Les clients sont au rendez-vous