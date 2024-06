Rugby : L’Afrique du Sud s’est vengée du XV de France !

Axel Cornic

Le quart de finale perdu par le XV de France lors de la dernière Coupe du monde (28-29), n’est pas totalement effacé et comptez sur Damian De Allende pour jeter de l’huile sur le feu. Le trois-quart centre des Springboks a en effet dévoilé les coulisses de leur préparation, assurant n’avoir eu aucune compassion pour Antoine Dupont et ses coéquipiers.

Ce 15 octobre 2023 restera longtemps comme l’une des dates noires du rugby français. Alors que les hommes de Fabien Galthié avaient tout pour décrocher le premier titre mondial de leur histoire, le rêve s’est brusquement arrêté en quart de finale. Un match qui n’a d’ailleurs pas manqué de faire parler, que ce soit pour la gestion de la part du XV de France, de l’arbitrage de Ben O’Keeffe ou encore l’attitude des joueurs de l’Afrique du Sud.

Top 14 : Catastrophe pour l'UBB, Jalibert sort du silence https://t.co/F3NhVBezvO pic.twitter.com/gEXdYLhBGZ — le10sport (@le10sport) June 10, 2024

« Je n'ai pas eu pitié d'eux »

Dans un long entretien accordé à RugbyPass TV , Damian De Allende est revenu sur cette rencontre et il a dévoilé une facette méconnue jusque-là, avec des Sud-africains qui ont souhaité se venger de la France. « Je n'ai pas eu pitié d'eux. Pourquoi ? À cause de la façon dont s'est déroulée la candidature à la Coupe du monde et de la façon dont elle a été retirée à l'Afrique du Sud » a déclaré le trois-quart centre des Springboks. « Pour moi, c'était juste un peu plus personnel. Une fois que nous avons compris ce qui s'était réellement passé avec le processus de candidature, et que Rassie Erasmus (le directeur du rugby sud-africain) nous l'a expliqué, cela nous a donné un petit avantage pour les quarts de final ».

« Les gens oublient ce que la France a fait pour accueillir à nouveau la Coupe du monde »