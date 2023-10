Après la débâcle, il annonce la prochaine pépite du XV de France

La rédaction

A l'âge de 33 ans, Romain Taofifenua a décidé de tirer sa révérence. Le deuxième-ligne a pris la décision de mettre un terme à sa carrière internationale après la défaite du XV de France face à l'Afrique du Sud (28-29). Le joueur souhaite laisser sa place aux jeunes et notamment à Emmanuel Meafou, qui devrait prendre sa succession sous le maillot Bleu.

La rencontre face à l'Afrique du Sud a été la dernière pour certains internationaux français comme Uni Atonio ou encore Romain Taofifenua. « Depuis l’an passé, je pensais arrêter après la Coupe du monde si je faisais partie du groupe. Je sais que, physiquement, certains apporteront plus que moi à l’avenir. Je ne sais pas combien de temps encore j’aurais pu tenir le rythme club + équipe de France. Je n’y serais pas parvenu longtemps, à mon avis. Disons que quand viendra le Tournoi, ça va me faire bizarre de me dire que c’est vraiment fini, de ne pas attendre que le téléphone sonné. Mais je suis content, j’ai fait mon temps » a lâché Taofifenua.

Meafou prêt à reprendre le flambeau

En deuxième ligne, il devrait être remplacé par Emmanuel Meafou, non-éligible pour ce Mondial mais qui devrait acquérir la nationalité française dans les prochains mois. « C’est énorme qu’il puisse jouer, enfin. Et, sans mentir, j’aurais bien aimé qu’il fasse la Coupe du monde pour voir ce qu’il aurait pu amener à notre équipe. Il est attendu et il est jeune, mais il va rapidement être important. Je suis convaincu qu’il va vite gagner la confiance du staff. Il y a aussi Posolo Tuilagi qui ne va pas tarder à arriver. Les deux ensembles, ça va faire des ravages » a confié Taofifenua.

« Le groupe est encore jeune »