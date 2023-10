XV de France - Afrique du Sud : Au cœur de la polémique, l’arbitre reçoit une grande nouvelle

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'arbitre de la rencontre entre l'Afrique du Sud et le XV de France s'est fait un nom, mais pas pour les bonnes raisons. Ben O'Keefe fait beaucoup parler de lui dans l'hexagone après avoir pris certains décisions hasardeuses lors du quart de finale. Malgré la polémique, le Néo-Zélandais a reçu une promotion puisqu'il a été désigné pour arbitrer la demi-finale entre les Boks et l'Angleterre.

Antoine Dupont avait la tête des mauvais jours après le coup de sifflet final de la rencontre face à l'Afrique du Sud. Au-delà de la défaite (28-29), le demi de mêlée pestait contre certaines décisions prises par l'arbitre de la rencontre, Ben O'Keefe. « Pas sûr que l’arbitrage ait été au niveau de l'enjeu » a lâché Dupont face aux journalistes. Et la polémique ne cesse de grandir en France.

Coupe du monde de Rugby : La France remet une couche sur l’arbitrage https://t.co/qh8jWg9hDH pic.twitter.com/I2fgDVVq15 — le10sport (@le10sport) October 17, 2023

Des décisions qui ne passent pas

Invité du Super Moscato Show ce mardi, l'ancien international Alain Penaud a pris position et n'a pas hésité à racler l'arbitre de ce quart de finale. « Je suis complètement d’accord avec Antoine Dupont. Il a raison et en plus il est resté hyper mesuré dans ses propos. Je pense qu’en d’autres temps, on l’aurait été beaucoup moins. Comment peut-on dire aujourd’hui que la France passe son temps à râler contre l’arbitrage? On est sans doute les sujets les plus disciplinés en termes de réaction après un match sur le plan international » a-t-il lâché au micro de RMC.

Ben O'Keefe va retrouver l'Afrique du Sud