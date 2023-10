Le XV de France crie au scandale, l’Afrique du Sud répond cash

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après le quart de finale face à l'Afrique du Sud (défaite 28-29), certains joueurs français n'ont pas épargné l'arbitre à l'image d'Antoine Dupont, qui a émis quelques réserves en conférence de presse. Mais interrogé sur le sujet de l'arbitrage ce lundi, Rassie Erasmus, directeur du rugby sud-africain, n'a pas souhaité polémiquer.

Antoine Dupont avait le visage des mauvais jours en conférence de presse. De retour à la compétition, le demi de mêlée avait perdu son duel face à l'Afrique du Sud. Au moment de commenter cette rencontre, Dupont a mis en avant les erreurs de l'arbitre, le Néo-Zélandais Ben O’Keeffe. « Je ne veux pas faire l’aigri qui râle sur l’arbitrage parce qu’il a perdu le match, mais je ne suis pas sûr que l’arbitrage ait été au niveau de l’enjeu aujourd’hui » a lâché la star du XV de France.

Coupe du monde de Rugby : Bernard Laporte dévoile le vrai problème du XV de France https://t.co/vM63pLyZWH pic.twitter.com/YgwUvQVsME — le10sport (@le10sport) October 16, 2023

« Je ne veux pas faire de commentaire »

Directeur du rugby sud-africain, Rassie Erasmus a été interrogé sur les supposées erreurs d'arbitrage. Mais l'ancien coach des Springboks n'a pas souhaité polémiquer. « Je ne veux pas faire de commentaire sur ce que la France a dit de l’arbitrage. On accepte le fait qu’il y aura des erreurs dans les deux sens, on devait travailler sur cet aspect pour gagner le respect et je crois que c’est en train d’arriver » a lâché Erasmus dans des propos rapportés par 20 Minutes.

« Notre leitmotiv, c’est le respect des arbitres »