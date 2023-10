XV de France : Antoine Dupont sait comment se consoler !

Thibault Morlain

Dimanche soir, comme tous les joueurs du XV de France, Antoine Dupont avait la tête basse, les larmes aux yeux, suite à l'élimination face à l'Afrique du Sud en Coupe du monde de rugby. Pour le capitaine des Bleus, il va falloir se relever et digérer cet échec. Bien évidemment, après une telle déconvenue, cela ne sera pas simple. Néanmoins, dans les mois à venir, Antoine Dupont aura différentes occasions de retrouver le sourire et d'oublier ce Mondial 2023.

Objectif Grand Chelem au Tournoi des VI Nations

D'ici quelques mois à peine, le XV de France reviendra sur les pelouses. Les hommes de Fabien Galthié auront certainement à coeur de prendre une revanche à l'occasion du Tournoi des VI Nations, qui se déroulera du 2 février au 16 mars 2024. Deuxièmes derrière l'Irlande en 2023, les Bleus voudront réitérer l'exploit de 2022 avec le Grand Chelem. La bande à Antoine Dupont pourra-t-elle le faire en 2024 ? Si tel était le cas, cela devrait quelque peu atténuer l'amère saveur laissée par la Coupe du monde.

Tout gagner avec Toulouse !

La Coupe du monde terminée pour le XV de France, Antoine Dupont va donc prochainement retrouver son club du Stade Toulousain. Il y a une saison à terminer pour le demi de mêlée. Vainqueur du Top 14 la saison dernière, le Stade Toulousain cherchera bien évidemment à conserver le Bouclier de Brennus. Dupont sera alors un joueur essentiel dans cette quête du titre de champion de France. Mais les protégés d'Ugo Mola chercheront également à briller sur la scène européenne. Pour Toulouse, la Champions Cup débutera le 9 décembre prochain avec une rencontre face à Cardiff. Déjà quintuple vanqueur de la Coupe d'Europe, le Stade Toulousain et Antoine Dupont tenteront de décrocher un 6ème succès.

Le JO 2024 pour finir en beauté ?

Si le rugby à 15 ne sera pas au programme des Jeux Olympiques 2024 à Paris, on pourrait tout de même voir Antoine Dupont lors de cette Olympiade. En effet, depuis plusieurs mois maintenant, il est question que la star du XV de France puisse intégrer l'équipe de France de rugby à 7 pour disputer les JO. Dupont sera-t-il de la partie ? On en saura plus dans les mois à venir et nul doute qu'une médaille d'or sera bien évidemment l'objectif du joueur de 26 ans.