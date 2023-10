XV de France : Après la désillusion, Galthié se fait tacler en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'est terminé pour le XV de France. Les Bleus ne remporteront pas leur première Coupe du monde à domicile, battus dès les quarts de finale par l'Afrique du Sud (28-29). Une déception pour les hommes de Fabien Galthié, mais aussi pour Vincent Moscato, ancien international. Au micro de RMC, il n'a pas épargné le sélectionneur du XV de France.

Le XV de France ne remportera pas la Coupe du monde. Les Bleus sont tombés face à l'Afrique du Sud, tenante du titre et qui a parfaitement géré ses moments forts, contrairement aux hommes de Fabien Galthié, qui peuvent avoir des regrets. Car comme l'a souligné Vincent Moscato, mis à part quelques erreurs individuelles, le XV de France avait maîtrisé cette première période.

Coupe du monde de Rugby : Le XV de France provoque une perte de 10M€ ? https://t.co/aHxsUBniVd pic.twitter.com/fG4IbE5FFa — le10sport (@le10sport) October 17, 2023

« Ce match ne correspond à rien »

« Ce match ne correspond à rien. C’est une folie incroyable devant, tu les concasses. Je vais jusqu’à te dire qu’à un certain moment, je me suis dit que les Sud-Africains vont prendre 30 ou 40 points. Mais ils n’ont eu que de la chance, jamais ils ne le referont. Ils ont été opportunistes. Et ça nous a embrouillés » a confié l'ancien international français au micro de RMC . Mais dans un second temps, Moscato s'en est pris à Fabien Gathié.

« Fabien a perdu les pédales »