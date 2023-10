Désillusion pour le XV de France, le coupable est désigné

La rédaction

Ce dimanche, le XV de France a dit adieu à ses rêves de victoire. Sortis dès les quarts de finale par l'Afrique du Sud, les Bleus se sont loupés. Mais à qui la faute ? Certains ont pointé du doigt certaines décisions de l'arbitre. Mais pour Richard Dourthe, Fabien Galthié a également une part de responsabilité dans cette défaite.

Pour un pauvre petit point, le XV de France est sorti de sa Coupe du monde par l'Afrique du Sud (28-29). Après cette défaite, les critiques ont été nombreuses au sujet de l'arbitrage de Ben O'Keeffe. Mais à en croire Richard Dourthe, ceci est une fausse polémique.

Coupe du monde de Rugby : Bernard Laporte dévoile le vrai problème du XV de France https://t.co/vM63pLyZWH pic.twitter.com/YgwUvQVsME — le10sport (@le10sport) October 16, 2023

L'arbitre épargné par Dourthe

« O’Keeffe, il arbitre à la « sudiste », favorise le jeu, laisse faire beaucoup et parfois trop de choses mais de mon point de vue, c’était à nous d’anticiper, à nous de nous adapter à sa manière de diriger un match (…) Dans les faits, on a terminé ce match totalement désorganisés, complètement paumés, sans possibilité de changer la stratégie ou le tempo de la rencontre et à l’extrême opposée, en fait, de ce que furent les Springboks de Mannie Libbok puis Handré Pollard : on a terminé ce match avec un numéro 10 qui n’en est pas un (Thomas Ramos), un ailier qui joue habituellement au centre (Yoram Mofana) et un arrière que l’on avait sélectionné pour être un ailier (Louis Bielle-Biarrey) » a confié l'ancien international français.

Certains choix de Galthié sont critiqués