Antoine Dupont : Nouvelle catastrophe, l’alerte est lancée !

En mars dernier, Antoine Dupont se blessait grièvement au genou, étant victime d’une rupture des ligaments croisés du genou. Un coup dur pour le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France, obligé de se faire opérer et d’être absent de longs mois. Mais voilà que l’heure du retour a sonné pour Dupont, qui devrait jouer face au Racing 92. Mais attention à la rechute !

Ce samedi, le Stade Toulousain affronte le Racing 92 et cette rencontre s’annonce particulière. En effet, elle devrait marquer le grand retour à la compétition d’Antoine Dupont. Forcément, avant cet événement, de nombreuses questions se posent. Le demi de mêlée français est-il de retour à 100% de ses capacités après sa grosse blessure au genou ? Bien évidemment, Dupont a travaillé fort pour revenir au top et éviter surtout la rechute. Mais voilà que c’est un risque qu’il ne faut clairement pas écarter.

« Il y a toujours le risque d'avoir un nouveau traumatisme » Chirurgien à la clinique Drouot-Molitor et spécialiste du genou, Laurent Casabianca s’est exprimé sur la possibilité d’une rechute d’Antoine Dupont après sa blessure. C’est ainsi qu’il a fait savoir pour franceinfo : « Il y a toujours le risque d'avoir un nouveau traumatisme. Il faut garder à l'esprit qu'un nouveau ligament n'est pas plus solide qu'un ligament natif ».