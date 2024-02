JO 2024 : Un scandale de dopage dans le sport français ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Grande chance de médaille aux Jeux Olympiques de Paris, Ysaora Thibus a été suspendue provisoirement par la Fédération internationale d'escrime. Championne du monde de fleuret en 2022 et apparue récemment au Challenge international de Paris, la fleurettiste de 32 ans a été contrôlée positive à l'ostarine et risque jusqu'à quatre ans de suspension.

L'escrime français se serait bien passé de cette affaire, surtout à quelques mois des Jeux Olympiques de Paris. L'une de ses leaders, Ysaora Thibus a été suspendue provisoirement par la FIE. Médaillée d'argent par équipes aux JO de Tokyo et championne du monde 2022 de fleuret, la Guadeloupéenne a été contrôlé positive à l'ostarine, un produit interdit depuis 2008 par le Code mondial antidopage de l'AMA. Cette substance a été retrouvée dans l'un des échantillons récupérés le 14 janvier dernier à l'occasion d'un contrôle antidopage.

Ysaora Thibus contrôlée positive à l'ostarine

Agé de 32 ans, Thibus voit son horizon s'obscurcir. Alors qu'elle pouvait légitimement prétendre à un sacre olympique à Paris, la fleurettiste de 32 ans risque jusqu'à quatre ans de suspension. Une sanction qui pourrait sonner le glas de sa carrière et de ses ambitions olympiques. Mais Thibus n'a pas l'intention de baisser les bras. Elle nie s'être dopée et compte bien se battre pour participer à la compétition parisienne.

Thibus conteste