Biathlon : « Une folie », la France signe un exploit monumental

La France roule sur l'or. Après le titre en relais mixte, les Bleues ont réalisé un quadruplé historique. Vainqueur du gros globe de cristal la saison dernière, Julia Simon est devenue championne du monde de sprint, devant Justine Braisaz-Bouchet, Lou Jeanmonnot et la jeune Sophie Chauveau, quatrième à quelques secondes du podium. Un exploit historique. La France n'avait jamais réalisé de quadruplé durant les championnats du monde.

« C’est fou ! »

Evidemment, les Françaises avaient le sourire en zone mixte, ne réalisant pas totalement la portée de leur exploit. « Le triplé, c’est une folie, c’est fou ! Ça montre bien la puissance de notre équipe, et le travail effectué tout au long de la saison » a déclaré Jeanmonnot. Soulagement aussi chez Justine Braisaz-Bouchet, qui empoche une nouvelle médaille après le relais mixte, malgré une faute sur le pas de tir. « Je suis heureuse, soulagée de rentrer mes objectifs aujourd’hui. La course n’était pas parfaite mais je me suis battue comme une folle sur la piste. Je suis la plus heureuse des mamans. J’ai laissé mes états d’âmes de côté. Le résultat d’ensemble est incroyable. Je suis sincèrement heureuse » a-t-elle confié au micro de La Chaîne L'Equipe .

