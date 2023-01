Handball : Un scandale à la Luis Suarez frappe la Coupe du Monde

Hugo Chirossel

Une scène qui n’est pas sans rappeler la Coupe du monde de football 2014. Lors de la rencontre opposant l’Italie et l’Uruguay, Luis Suarez avait mordu Giorgio Chiellini au niveau de l’épaule. Si l’ancien attaquant du FC Barcelone n’avait pas été sanctionné par les arbitres de la rencontre, il avait par la suite écopé d’une suspension de quatre mois. Un fait similaire s’est produit lors des championnats du monde de handball.

Un joueur américain accusé d’avoir mordu son adversaire

Alors que les États-Unis affrontaient Bahreïn lors du tour principal, Paul Skorupa a été exclu à la 40e minute. Au duel avec Husain Alsayyad, on peut voir l’Américain agripper le bras de son adversaire, avant de baisser la tête. Difficile de vérifier qu’il l’ait bel et bien mordu, mais après avoir revu les images, Raouf et Karim Gasmi, arbitres français de la rencontre, ont décidé d’expulser Paul Skorupa. Ils lui ont même adressé un carton bleu, synonyme de rapport et de sanction plus sévère pour la suite de la compétition.

في لقطة غريبة وعجيبة ، طاقم التحكيم الفرنسي كريم ورؤوف ڨاسمي يرفعان البطاقتين الحمراء و الزرقاء في وجه لاعب الدائرة والمدافع الأمريكي Paul Skorupa بعد عضه لذراع اللاعب البحريني حسين الصياد pic.twitter.com/ubxWjde5eU — رمزي بن طاهر Ramzi Ben Taher (@RamziBenTaher3) January 20, 2023

« Je tiens à affirmer que je n'ai pas mordu mon adversaire »