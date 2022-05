Mercato - Barcelone : Une opération à 15M€ bientôt bouclée par Laporta ?

Foot - Mercato - Barcelone

Actuellement prêté par le FC Barcelone à Wolverhampton, Francisco Trincao pourrait bien ne pas revenir en Catalogne la saison prochaine.

Arrivé au FC Barcelone à l'été 2020 en provenance du Sporting Braga, Francisco Trincao était à l'époque présenté comme une future pépite de l'attaque barcelonaise. Malheureusement pour lui, le jeune attaquant n'a pas vraiment réussi à trouver sa place dans la rotation de l'équipe catalane. Prêté cette saison à Wolverhampton, où il a disputé 30 matchs toutes compétitions confondues, l'international portugais, sous contrat jusqu'en juin 2025 avec le Barça, pourrait quitter le club culé lors du prochain mercato, puisqu'une équipe a fait part de son intérêt pour le joueur de 22 ans.

D'après les informations de O Jogo , le Sporting Portugal réfléchit à un éventuel transfert de Francisco Trincao à l'intersaison. Toujours selon le média portugais, la transaction pourrait avoisiner un montant de 15M€, ce qui ferait de l'ailier droit la recrue la plus onéreuse de l'histoire du club portugais. Reste à savoir si Barcelone acceptera cette proposition.

