JO Paris 2024 - Tennis : Djokovic a fait une «erreur», il balance !

Pierrick Levallet

Après avoir vu l’Open d’Australie, Roland-Garros et Wimbledon lui échapper cette année, Novak Djokovic est déterminé à rafler la médaille d’or de ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Le Serbe semble très nettement détendu comparé aux éditions précédentes. Viktor Troicki a alors dévoilé l’une des erreurs de Nole au cours de sa carrière.

«C’est l’une des nombreuses erreurs dont il a tiré les leçons»

« Je pense qu’ici à Paris, il est plus détendu, plus concentré sur les choses qu’il doit faire. Il a aussi fait une erreur à Tokyo en jouant le double mixte, il a perdu de l’énergie. C’est l’une des nombreuses erreurs dont il a tiré les leçons. Il est comme ça. Il est parfois têtu. Même si tout le monde lui dit qu’il ne faut pas jouer, s’il pense qu’il doit jouer, il le fera. Et il essaiera de prouver que tout le monde a tort. Et il était proche. Il était proche. Il faisait extrêmement chaud là‐bas et ici, il ne se concentre que sur le titre en simple et il fait tout pour y parvenir » a expliqué Viktor Troicki dans des propos rapportés par We Love Tennis.

Djokovic retrouve Tsitsipas en quart de finale

Le Serbe s’est qualifié pour les quarts de finale des Jeux Olympiques de Paris 2024 ce mercredi en s’imposant contre Dominik Köpfer (7-5, 6-3). Le Serbe affrontera Stefanos Tsitsipas. Les deux joueurs ont été opposés à 13 reprises au cours de leur carrière. L’avantage est très clairement en faveur de Novak Djokovic, qui a battu Stefanos Tsitsipas à 11 reprises, contre 2 victoires pour le Grec. Le joueur de 25 ans ne fait pas office de favori, mais il pourrait très bien surprendre le 24 fois vainqueur en Grand Chelem puisque la terre battue semble être sa surface préférentielle. À suivre...