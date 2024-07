JO Paris 2024 : «Il me faisait la misère», un judoka français se lâche sur Mbappé

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Engagé dans la catégorie des -100 kilos lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, le Français Aurélien Diesse a un point commun avec Kylian Mbappé, puisqu’ils viennent de la même ville, Bondy. Plus que cela, le judoka de 26 ans et le capitaine de l’équipe de France étaient même à l’école ensemble, où ce dernier lui « faisait la misère sur le terrain ».

Si Kylian Mbappé a mis la lumière sur cette ville, il n’est pas le seul sportif de haut niveau à être originaire de Bondy. C’est le cas d’autres footballeurs tels que William Saliba, Randal Kolo Muani et Jonathan Ikoné, mais également du judoka Aurélien Diesse, engagé dans la catégorie des -100 kilos lors des Jeux Olympiques de Paris 2024.

« Souvent, il me faisait la misère sur le terrain, et moi je le titillais »

« Comment ça ce n’est pas moi le king de Bondy ? », a déclaré Aurélien Diesse en rigolant, dans des propos relayés par Ouest-France. « J’étais à l’école primaire avec lui, et on a fait quelques foot ensemble quand il était plus jeune, ou quand il revenait de week-end à Clairefontaine. Souvent, il me faisait la misère sur le terrain, et moi je le titillais. J’étais un défenseur dur sur l’homme mais avec lui je faisais attention, je savais que c’était une pépite… C’est un modèle pour Bondy, en tout cas. C’est beau de voir qu’on parle en bien de Bondy grâce à lui… Mais il n’y a pas que le foot à Bondy, il y a aussi le judo ! Et il n’y a pas que ça d’ailleurs… C’est une très belle ville qui regorge de talents dans tous les domaines. Si je peux faire en sorte qu’on parle en bien de Bondy cet été, je mettrais toutes mes forces. »

« Personne n’est là que pour participer »

50e de sa catégorie, Aurélien Diesse n’arrive pas aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec le statut de favori, lui qui combattra ce jeudi 1er août. « Personne n’est là que pour participer », a ajouté le judoka âgé de 26 ans, qui compte bien prouver sa valeur en s’appuyant sur la dynamique de l’équipe de France : « Je sens qu’on a des bons éléments, ça fait plaisir d’avoir une équipe qui a de la gueule. »