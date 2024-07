JO Paris 2024 : Les potes d’Antoine Dupont recalés en Top 14 !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Champion olympique avec l’équipe de France de rugby à 7 lors des JO de Paris 2024, Antoine Dupont va retrouver le XV de France et le Stade Toulousain prochainement. Un aller-retour entre deux disciplines que ses coéquipiers provisoires n’ont pas la chance de pouvoir réaliser aussi facilement comme l’a indiqué l’un d’eux.

Après des débuts timides pour sa première journée de compétition, l’équipe de France de rugby à 7 a réalisé l’exploit le week-end dernier en dominant les double tenants du titre fidjiens (28-7). Antoine Dupont a ainsi réussi son pari en retournant prochainement au rugby à XV avec la médaille d’or autour du coup, mais l’international français ne devrait pas retrouver ses compères du Seven en Top 14.

Les clubs n’en veulent plus parce que ça fait des années qu’ils sont à 7

Si Antoine Dupont a réussi à passer du XV au 7 à l’occasion des Jeux olympiques de Paris, difficile d’imaginer ses éphémères coéquipiers réaliser le chemin inverse à en croire Thibaud Mazzoleni, réserviste lors des JO. « Si je veux retrouver un challenge à XV, c’est maintenant ou jamais. Pour Paulin Riva, Stephen Parez, ils avaient entrouvert la possibilité de retourner à XV, ils ont deux ans de plus que moi et c’est trop tard. Les clubs n’en veulent plus parce que ça fait des années qu’ils sont à 7. Quand on commence à passer les 30 ans, ça commence à être un peu compliqué d’avoir la confiance des clubs », a-t-il expliqué à Actu Rugby.

Dupont va retrouver le XV

Antoine Dupont, lui, va bien retrouver le XV de France après cette escapade olympique. « C’est quand même très dur de faire les deux, on ne va pas se mentir, a reconnu la star des Bleus après le sacre face aux Fidji. Je vais sagement retourner à XV, mais c’était une expérience incroyable ».