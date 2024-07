JO Paris 2024 - Tennis de table : Joie, déception… Les réactions mitigées des frères Lebrun

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi, on a eu l’occasion de revoir les frères Lebrun aux Jeux Olympiques. Félix et Alexis disputaient les huitièmes de finale du tournoi de tennis de table, devant notamment du beau monde en tribunes puisque Zinedine Zidane était notamment là pour admirer les deux cracks français. Au final, les émotions sont toutefois mitigées avec la qualification de Félix Lebrun, mais aussi l’élimination de son frère, Alexis Lebrun.

La France glane encore des médailles en ce mercredi 31 juillet. Et c’est au triathlon que les Bleus et Bleues ont brillé avec le sacre de Cassandre Beaugrand, médaillée d’or, et la médaille de bronze de Léo Bergère. Une médaille à laquelle peut encore prétendre Félix Lebrun, qualifié ce mercredi pour les quarts de finale du tournoi de tennis de table des Jeux Olympiques. En revanche, pour son frère, Alexis Lebrun, ça s’est arrêté au stade des huitièmes de finale.

« Le match était complètement fou »

Opposé à Dimitrij Ovtcharov, Félix Lebrun avait démarré très fort, porté par le public français. Après avoir remporté les 3 premiers sets, le pongiste tricolore s’est fait remonter et tout s’est donc joué dans le set décisif. Félix Lebrun a alors su se reprendre pour s’imposer et valider son ticket pour les quarts de finale. Suite à sa victoire, il a confié, rapporté par RMC : « C’est incroyable. Le match était complètement fou. J’ai senti que les trois premiers sets c’était hyper serré. Il y a 3-0 pour moi mais c’est plutôt bien payé parce qu’il peut être à 2-1 voire 2-1. Je savais que ça pouvait tourner mais la fin de match était complètement folle. Finir par une victoire avec ce public, vivre des émotions comme ça, c’est énorme ».

« Je suis quand même content de mon tournoi mais là c'est très dur »

Dans la foulée, c’est le grand frère, Alexis Lebrun qui était en piste. Lui était opposé au Brésilien, Hugo Calderano. Et si le Français a remporté le premier set, la marche était trop haute pour lui aujourd’hui, perdant les 4 qui ont suivi. Eliminé du tournoi olympique en simple, Alexis Lebrun a confié au micro de France Télévisions : Je suis quand même content de mon tournoi mais là c'est très dur. En plus le public était fantastique donc ça donnait vraiment envie de continuer et de créer l'exploit ici. Maintenant je vais me transformer en premier supporteur de mon petit frère et j'espère qu'il va faire une médaille. (...) Par équipe c'est sûr qu'on se préparait au cas de la défaite en simple et que le par équipe c'était notre plus grande chance. On va travailler pour essayer d'y arriver ».