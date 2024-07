JO Paris 2024 : Nombre de disciplines, nouveautés, sports absents... Tout savoir sur les Jeux Olympiques

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Du mercredi 24 juillet au dimanche 11 août 2024, Paris accueille les Jeux olympiques. Deux jours avant la cérémonie d’ouverture, les tournois de football et de rugby à 7 ouvriront le bal, suivi par une multitude de disciplines. Le10Sport.com vous propose un tour d’horizon du programme qui s’annonce dans la capitale.

Le grand rendez-vous est arrivé ! Paris deviendra la capitale du monde à partir du vendredi 26 octobre, date à laquelle la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques 2024 se tiendra sur la Seine, 6 kilomètres durant, du pont d'Austerlitz à la tour Eiffel. Jusqu’au 11 août, les athlètes du monde entier se disputeront les médailles à travers 43 disciplines réparties dans 32 sports.

Les 43 disciplines aux JO de Paris 2024

Athlétisme, aviron, badminton, basket-ball à 5, basket 3x3, boxe, breakdance, canoë-kayak course en ligne, canoë-kayak slalom, BMX, VTT, cyclisme sur piste, cyclisme sur route, équitation, escalade, escrime, football, golf, gymnastique artistique, gymnastique rythmique, trampoline, haltérophilie, handball, hockey sur gazon, judo, lutte, natation, natation artistique, plongeon, water-polo, pentathlon moderne, rugby à 7, skateboard, surf, taekwondo, tennis, tennis de table, tir, tir à l'arc, triathlon, voile, beach-volley, volley-ball.

Une nouvelle discipline à Paris

Les JO de Paris 2024 innovent avec l’apparition du breaking (ou breakdance) dans cette 33e édition. La discipline remplace le karaté, qui avait été retenu pour les Jeux de Tokyo il y a trois ans, et a donc été choisie par l’organisation comme sport additionnel. Le terme désigne les disciplines non imposées par le CIO qui peuvent être sélectionnées par le pays hôte. Outre le breaking, le comité d’organisation des JO de Paris 2024 a privilégié l’escalade, le skateboard et le surf, tout comme Tokyo en 2021.

Ces sports ne seront pas aux JO

En revanche, certains sports appréciés par le public ne figurent pas dans le programme des Jeux olympiques. C’est notamment le cas de la pétanque, du polo, des fléchettes, du padel, du bowling ou encore du billard. De même pour les sports mécaniques comme la Formule 1 et le MotoGP ou bien le MMA, très en vogue grâce à plusieurs de ses organisations comme l’UFC ou le Bellator.

Des critères précis sont définis dans le choix des disciplines, qui doivent notamment être universelles, et donc pratiquées sur plusieurs continents, mais aussi disposer d’infrastructures existantes et d’un minimum de fédérations nationales régi par une instance internationale reconnue par le CIO. Difficile ainsi d’imaginer des sports régionaux faire leur apparition, à l’instar du hurling irlandais, du kabaddi qui se joue en Asie ou du netball, très populaire dans les pays du Commonwealth. Absent à Paris 2024, le baseball - softball, le squash, le lacrosse, le cricket et le flag football (dérivé du football américain) profiteront en revanche des Jeux olympiques de Los Angeles en 2028 pour faire partie du programme, en tant que sports additionnels.