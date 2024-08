JO Paris 2024 - Basket : Wembanyama veut écrire l'histoire !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la magnifique victoire de l'équipe de France contre l'Allemagne (73-69), Victor Wembanyama, s'est déjà tourné vers la finale avec la volonté de marquer l'histoire. Pour cela il faudra réussir un exploit monumental en dominant Team USA, auteur d'une remontée exceptionnelle contre la Serbie. Ce sera la même finale qu'à Tokyo en 2021.

Cela relève quasiment du miracle. L'équipe de France de basket s'est qualifiée pour la finale du tournoi olympique de Paris, et retrouvera, comme il y a trois ans à Tokyo, les Etats-Unis qui sont venus à bout d'une incroyable équipe de Serbie au terme d'un match sensationnel. Les Bleus, très mal engagés dans ce tournoi, se sont réveillés au meilleur moment pour écarter d'abord le Canada puis l'Allemagne, championne du monde en titre, en demi-finale ce jeudi. Désormais, Victor Wembanyama se prend à rêver de ramener la première médaille d'or olympique de l'histoire du basket français.

JO Paris 2024 - Basket : Miracle pour les Bleus, Batum dévoile le secret https://t.co/hFzh6c9NiX pic.twitter.com/tYehE321J7 — le10sport (@le10sport) August 8, 2024

«On a une chance d'écrire l'histoire désormais»

« On a une chance d'écrire l'histoire désormais. C'est l'opportunité d'une vie. C'était un moment incroyable, les supporters ont failli me faire pleurer. Si j'ai déjà été aussi ému après un match ? Pas après une demi-finale. Certainement pas. Depuis la phase de poules, on a réalisé ce dont on était capables si on utilisait toutes les armes à notre disposition, on a arrêté de faire des petites erreurs. C'est normal pour une équipe de grandir comme ça au fil du tournoi. On avait ça en nous, il fallait juste un peu de temps pour que ça s'exprime. Les bonnes intentions étaient toujours là », lâche-t-il dans des propos rapportés par L'EQUIPE, avant de poursuivre.

«C'est l'opportunité d'une vie»

« Ce maillot national te donne une autre énergie. C'est quelque chose qu'on sent tous. On aime ce maillot, on aime notre pays, on est prêts à faire ce qu'il faut. Entre nous, on s'est rappelé des joueurs allemands qui riaient sur le terrain face à nous la semaine dernière, à quel point cela avait semblé facile pour eux. Cela nous a donné de la force pour aujourd'hui (jeudi). (Sur le sang sur son maillot) Ah, il y a du sang (il rit) ? Notre hymne national parle de sang : on est prêts à en perdre sur le terrain s'il le faut. Si ça peut nous permettre de remplir nos objectifs, je suis prêt à perdre la moitié de mon sang (il rit) », ajoute Victor Wembanyama.