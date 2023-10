Vettel de retour en F1? Il lâche une grande annonce

Jean de Teyssière

Depuis un an, Sebastian Vettel n'est plus sur les circuits de Formule 1. Le pilote allemand, quadruple champion du monde avec Red Bull, a quitté Aston Martin en 2022 hésite à revenir en Formule 1. Alors que des rumeurs l'annoncent en WEC, Sebastian Vettel préfère temporiser, attendant une opportunité en Formule 1.

L'écurie Jota, présente notamment lors des 24h du Mans ou en HyperCar, réfléchit à intégrer des pilotes de Formule 1 en leur sein. Sebastian Vettel fait partie des pilotes potentiels, tout comme Robert Kubica et Jenson Button. Le directeur de Jota, Sam Hignett évoque cette possibilité : « Nous parlons avec Seb, il y a des discussions, mais rien n’est fait. Il n’y a aucun type de contrat signé et il n’a certainement pas testé une de nos voitures. »

«Le calendrier WEC est plus compatible avec mes envies que celui de la F1»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Sebastian Vettel réagit à ces propos de Sam Hignett : « Je n’ai pas de commentaire à faire sur ce sujet. Il y a des contacts et nous verrons si nous pouvons trouver un moyen de nous engager ensemble. Le calendrier WEC est certainement plus compatible avec mes envies que celui de la F1 . »

