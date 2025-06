Hamilton - Leclerc : En pleine crise, Ferrari promet du lourd !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Clairement, l’alchimie ne fonctionne toujours pas pour Ferrari sur cette saison 2025. Après un nouveau Grand Prix décevant le week-end dernier au Canada, Frédéric Vasseur se sait sur la sellette. Néanmoins, le directeur français a promis des améliorations prochaines sur les monoplaces de Lewis Hamilton et de Charles Leclerc. Explications.

« Nous aurons une évolution prochainement »

« Nous aurons une évolution prochainement. Avant le Royaume-Uni. Peut-être une autre un peu plus tard. Honnêtement, aujourd’hui, je pense que l’exécution dans les résultats obtenus par notre voiture sont bien plus importants que son potentiel. Nous arrivons maintenant au terme de l’obligation imposée par ce règlement. Et nous savons tous que lorsqu’on met quelque chose en piste, on parle davantage de centièmes que de dixièmes. Et si l’on n’utilise pas la voiture correctement, car les réglages sont légèrement différents, on peut perdre des dixièmes », a ainsi confié Frédéric Vasseur dans des propos rapportés par Next-Gen Auto.