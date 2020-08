Formule 1

Formule 1 : Vettel, résultats… Ce terrible constat sur la situation de Ferrari !

Publié le 16 août 2020 à 12h35 par H.G. mis à jour le 16 août 2020 à 12h40

Alors que Ferrari connait un début de saison des plus délicats, incarné par la grande méforme de Sebastian Vettel, Flavio Briatore estime que l’écurie italienne est au bord de l’implosion à l’heure actuelle.

« Je ne suis pas content aujourd’hui. La voiture n’était pas trop mal au début de la qualification et après c’était de pire en pire. Il faut qu’on travaille sur ces problèmes car ce n’est plus possible », lâchait dépité Charles Leclerc ce samedi après la séance de qualification pour le Grand Prix de Barcelone qui se tiendra ce dimanche. Une course au cours de laquelle le monégasque ne partira qu’en neuvième position, tandis que Sebastian Vettel s’élancera à la onzième place. Cette session de qualifications s’est donc avérée être une nouvelle contre-performance pour la Scuderia qui connait un début de saison bien en-dessous des attentes, et cela en dépit des éclairs de Charles Leclerc. Son coéquipier allemand, qui terminera son contrat chez Ferrari en fin de saison, est bien plus en difficulté et semble voir ses relations avec son écurie progressivement se dégrader, comme en atteste le fait qu’il n’ait pas dit un seul mot à son équipe lors de la séance de qualifications. Et aux yeux de Flavio Briatore, l’ancien patron de Renault, l’écurie basée à Maranello doit absolument rectifier le tir au plus vite sous peine d’exploser de l’intérieur du fait de la situation de Sebastian Vettel et de ses résultats.

« C’est toute la mentalité qui doit changer »