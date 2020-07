Formule 1

Formule 1 : Trop vieux pour la F1 ? Le coup de gueule de Fernando Alonso !

Publié le 9 juillet 2020 à 9h35 par A.M.

Officiellement de retour en Formule 1, Fernando Alonso sera au volant d'une Renault en 2021. Du haut de ses 39 ans, il estime d'ailleurs que son âge n'aura pas d'incidence sur ses performances.

Deux ans après son départ, Fernando Alonso est de retour. Renault a officialisé la nomination du double champion du monde qui prendra la place de Daniel Ricciardo en 2021, ce dernier ayant déjà annoncé sa signature chez McLaren pour la saison prochaine. Toutefois, le retour du pilote espagnol pose de nombreuses questions. Bien que son talent soit évidemment indiscutable, certains s'interrogent sur sa capacité à retrouver son meilleur niveau en Formule 1 après deux ans à piloter dans d'autres catégories. Mais c'est bien l'âge de l'Asturien qui est cœur de toutes les discussions. Fernando Alonso fêtera ses 39 ans le 29 juillet, et en aura donc 40 au milieu de sa première saison après son retour. Toutefois, l'ancien pilote Ferrari l'assure, il est prêt et son âge ne change absolument rien.

«Seul le chrono compte en Formule 1, pas l’âge»