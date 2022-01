Formule 1

Formule 1 : Sainz Jr, Ricciardo... L'énorme aveu de Lando Norris !

Publié le 8 janvier 2022 à 20h35 par P.L. mis à jour le 8 janvier 2022 à 20h36

Après avoir vu Carlos Sainz Jr s'envoler du côté de Ferrari, Lando Norris a dû s'adapter à un nouveau coéquipier en la personne de Daniel Ricciardo. Cependant, les deux pilotes n'entretiendraient pas une relation aussi amicale que celle entre l'Espagnol et le Britannique, et ce, à cause de leurs centres d'intérêts différents.

En 2021, Lando Norris a dû s’adapter à un nouveau coéquipier. En effet, Carlos Sainz Jr s’étant envolé du côté de Ferrari, McLaren a accueilli Daniel Ricciardo au sein de son équipe. Cependant, l’association des deux n’a pas été une franche réussite pour l’écurie britannique même si elle n’a pas été désastreuse non plus. McLaren a très nettement été distancé par Ferrari au classement constructeur. De leur côté, les deux pilotes se sont hissés respectivement à la sixième et huitième position. Visiblement, leur relation n'est pas aussi amicale que celle que Lando Norris a pu entretenir avec Carlos Sainz Jr. Le Britannique de 22 ans s’est d’ailleurs prononcé sur le sujet.

« Une chose simple est que nos intérêts en dehors du circuit sont très différents »