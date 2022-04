Formule 1

Formule 1 : L’incroyable annonce de Sergio Pérez sur son avenir !

Publié le 21 avril 2022 à 16h35 par Thibault Morlain

Coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull, Sergio Pérez n’a clairement pas écarté la possibilité de dire stop avec la Formule 1.

Cette saison, 23 Grands Prix sont présents au calendrier. Le rythme est ainsi chargé pour tous les pilotes qui enchainent les courses. Et à l’avenir, la cadence pourrait encore augmenter puisque d’autres Grands Prix pourraient s’ajouter au planning. La cadence serait alors intense et cela pourrait avoir d’énormes répercussions. C’est notamment ce qu’a mis en avant Sergio Pérez. Le pilote Red Bull s’est ainsi dit prêt à arrêter la Formule 1 s’il y avait trop de courses à l’avenir.

« Si le calendrier s’agrandit encore plus… »