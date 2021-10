Formule 1

Formule 1 : Les confidences d'Ocon sur son incroyable plan au GP de Turquie !

Publié le 11 octobre 2021 à 22h35 par La rédaction

Dimanche lors du Grand Prix de Turquie, Esteban Ocon et son écurie Alpine ont pris la décision de ne pas faire le moindre arrêt durant la course. Une stratégie risquée qui a finalement payé pour le Français.

L'audace paye du côté de chez Alpine. L'écurie française a pris d'énormes risques dimanche sur le circuit de l'Otodrom Istanbul Park au Grand Prix de Turquie. En effet, Esteban Ocon ne s'est jamais arrêté aux stands pendant la totalité de la course. Grâce à cela, le pilote de 25 ans a réussi a rentrer dans les points grâce à sa 10ème position. Pour autant, le Français a bien failli tout perdre.

«C'était une décision risquée, mais qui valait le coup»