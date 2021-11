Formule 1

Formule 1 : Koeman, Xavi… Verstappen analyse les grandes décisions du FC Barcelone !

Publié le 27 novembre 2021 à 17h35 par B.C.

Actuellement en tête du classement général de la Formule 1, Max Verstappen s’est prononcé sur son autre sport fétiche, le football, et plus particulièrement sur l’actualité mouvementée du FC Barcelone.

À 24 ans, Max Verstappen est en course pour être sacré champion du monde pour la première fois de sa carrière, bien que Lewis Hamilton a encore deux courses pour dépasser le Néerlandais au classement général, leader avec huit points d’avance. Mais la Formule 1 n’est pas l’unique sport fétiche du pilote Red Bull. Ce dernier est en effet un grand fan de football, et plus particulièrement du FC Barcelone comme il l’a expliqué dans un entretien accordé à DAZN , et relayé par Mundo Deportivo . L’occasion pour lui de revenir sur le récent changement d’entraîneur chez les Catalans, avec la nomination de Xavi en lieu et place de Ronald Koeman.

« Je suis triste pour Ronald Koeman »