Formule 1

Formule 1 : Red Bull affiche un gros regret sur le GP de Grande-Bretagne !

Publié le 25 juillet 2020 à 19h35 par La rédaction

Pour le directeur de Red Bull Christian Horner, cela sera « très bizarre » de ne voir aucun fan lors du Grand Prix de Grande-Bretagne le week-end prochain.

La saison de Formule 1 a débuté il y a plusieurs semaines. Les pilotes étaient réunis en Autriche pour deux courses, puis à Budapest pour le Grand Prix de Hongrie. Prochain rendez-vous, ce sera le week-end prochain sur le circuit de Silverstone à l’occasion du Grand Prix de Grande-Bretagne. Mais cet événement sera marqué par le huis clos imposé et donc, l’absence du public. Un fait qui bouleversera le dirigeant d’une écurie majeure…

« Faire une course sans public sera très étrange »