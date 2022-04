Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Russell... Ce constat accablant de Toto Wolff après Imola !

Publié le 25 avril 2022 à 22h35 par Pierrick Levallet

Ce week-end, à Imola, Mercedes a connu de grandes difficultés, notamment du côté de Lewis Hamilton. Après le Grand Prix, Toto Wolff a d'ailleurs fait un terrible constat sur les performances de la voiture de l'écurie allemande, invitant son équipe à se mettre très sérieusement au travail pour régler les problèmes.

Ce week-end à Imola ne s’est pas vraiment passé comme prévu du côté de Mercedes. L’écurie allemande a connu de grandes difficultés avec ses pilotes, notamment Lewis Hamilton. Si George Russell est parvenu à décrocher une quatrième place, le septuple champion du monde, lui, n’a pas pu faire mieux qu’une treizième position. Avec la nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur en 2022, Mercedes peine à trouver le bon équilibre pour avoir une voiture performante, et cela se ressent sur ses résultats. D’ailleurs, Toto Wolff a lâché un terrible constat après le Grand Prix d’Emilie-Romagne.

« Notre monoplace n’est pas digne d’un champion du monde »