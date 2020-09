Formule 1 : Ferrari commente l'arrivée de Vettel chez Aston Martin !

Formule 1

Alors que Sebastian Vettal a été choisi par Racing Point pour remplacer Sergio Pérez, l'Allemand a reçu les félicitations de Ferrari.

Depuis l'annonce de son départ de Ferrari, l'avenir de Sebastian Vettel paraissait incertain, mais l'Allemand sera bien en Formule 1 la saison prochaine. Alors que Sergio Pérez a annoncé qu'il allait quitter Racing Point, l'écurie qui deviendra Aston Martin en 2021 a officialisé la venue de Sebastian Vettel pour le prochain exercice. « Je suis ravi d'enfin partager cette information concernant mon avenir. Je suis extrêmement fier de dire que je serai un pilote d'Aston Martin en 2021. C'est une nouvelle aventure pour moi avec une marque légendaire », s'est réjoui le principal intéressé dans le communiqué publié par Racing Point.

Une annonce qui a logiquement fait réagir Ferrari. Sur le compte Twitter de la Scuderia , un message de félicitation a été adressé à l'Allemand malgré le début de saison compliqué de ce dernier. « Heureux de savoir que tu seras là l'année prochaine. Finissons cette année en faisant de notre mieux ensemble », a publié Ferrari.

Happy to know you’ll be around next year! Let’s finish this doing our best together #Seb5 #essereFerrari pic.twitter.com/caAB3wvF9T