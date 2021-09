Formule 1

Formule 1 : Esteban Ocon ambitieux avant le Grand Prix d’Italie !

Publié le 11 septembre 2021 à 14h35 par La rédaction

Malgré son 14ème temps lors des essais libres 1 à Monza, Esteban Ocon ne baisse pas les bras et estime devoir faire beaucoup mieux.

Esteban Ocon est redescendu de son petit nuage suite à sa victoire lors du Grand Prix de Hongrie. Après avoir pris la 7ème place à Spa-Francorchamps dans des conditions dantesques, le Français a ensuite terminé 9ème sur la ligne d’arrivée aux Pays-Bas. Se dresse désormais devant le pilote de l’écurie Alpine le circuit de Monza. Et après avoir pris le 14ème temps des essais libres 1, Esteban Ocon souhaite redresser le barre lors de ce week-end.

«Nous avons des positions à récupérer»