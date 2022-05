Formule 1

Formule 1 : Cet aveu de Carlos Sainz Jr sur ses difficultés du début de saison !

Publié le 25 mai 2022 à 21h35 par Pierrick Levallet

Contrairement à Charles Leclerc, Carlos Sainz Jr fait face à quelques difficultés au volant de sa Ferrari en ce début de saison. Toutefois, l’Espagnol estime que ce passage difficile est nécessaire afin de rendre la voiture plus adaptée à son style de pilotage et pouvoir obtenir de biens meilleurs résultats.

Cette saison, Ferrari a parfaitement su aborder le changement de réglementation. La Scuderia est revenue sur les devants de la scène, comme le montrent les résultats de Charles Leclerc qui était leader du classement des pilotes avant le Grand Prix d’Espagne. Cependant, le constat n’est clairement pas le même pour Carlos Sainz Jr. L’Espagnol a du mal à s’adapter à sa monoplace et cela se ressent en piste. Le pilote de 27 ans pointe à la cinquième place du classement général derrière George Russell et les deux Red Bull. Cependant, Carlos Sainz Jr estime que cette période délicate est nécessaire pour pouvoir rendre la voiture plus à son goût.

« Soit on peut s'adapter, soit on peut rendre la voiture un peu plus à son goût »

« Mes difficultés avec Ferrari cette saison ? C’est très spécifique. C'est beaucoup de détails, probablement trop pour une interview ou pour mettre des mots dessus parce que je pense que ces choses-là sont privées et confidentielles avec l'équipe. Je pense que l'on peut voir depuis les caméras et partout que je ne suis pas encore 'là' avec la voiture par rapport à l'année dernière, et je ne me vante pas que la voiture est un peu trop pointue à mon goût. Mais c'est comme ça : soit on peut s'adapter, soit on peut rendre la voiture un peu plus à son goût. Ces deux choses demandent du temps, des connaissances et de l'expérience. Ça nécessite des erreurs et des tâtonnements. Et c'est ce que je suis en train de faire maintenant » a confié Carlos Sainz Jr dans des propos rapportés par Motorsport.com .