Formule 1

Formule 1 : Ce pilote qui recale Mercedes !

Publié le 24 août 2020 à 13h35 par Th.B.

Sans baquet depuis son départ de Renault en 2019, Nico Hülkenberg a été approché par Mercedes pour qu’il devienne le pilote de réserve officiel de l’écurie. L’Allemand explique son refus.

Après ses débuts chez Williams, Nico Hülkenberg est passé par Force India, Sauber et Renault au fil de sa carrière. Mais après 9 années dans la discipline reine de l’automobile, le pilote allemand s’est retrouvé sans baquet à la suite de l’arrivée d’Esteban Ocon chez Renault en 2019. Ses deux belles performances cette saison avec Racing Point où il a remplacé Sergio Perez testé positif au Covid-19 semblent avoir donné des idées à Toto Wolff. Le patron de Mercedes aurait tenté de l’approcher afin qu’il devienne le pilote de réserve officiel de l’écurie allemande selon Nextgen-auto . Mais le principal intéressé a refusé.

« Accepter de faire un pas en arrière n’a pas de sens pour moi »