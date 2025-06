F1 : Verstappen victime d’un accident, «c’était trop tard»

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce dimanche en Autriche, Max Verstappen a été contraint à l'abandon dès le premier tour après une collision avec Kimi Antonelli. Le jeune pilote de Mercedes est revenu sur l’accident après la course, présentant ses excuses au champion du monde qui voit les deux pilotes McLaren prendre de l’avance au classement.

« Je suis vraiment désolé pour Max »

« Comme ensuite j'ai commencé à bloquer l'avant, au lieu de décélérer j'ai accéléré. La voiture a donc pris de la vitesse et l'accident était inévitable. Et oui, je suis vraiment désolé pour l'équipe et pour Max, bien sûr, parce qu'il n'était qu'un spectateur. (…) Bien sûr, c'est une grosse erreur. Maintenant nous devons aller de l'avant et nous concentrer sur Silverstone. Et malgré tout, nous verrons si nous recevons une pénalité ou non, mais il sera important de revenir et de commencer à faire ce que j'ai fait au Canada », poursuit Antonelli, qui a connu son troisième abandon de la saison. Max Verstappen a quant à lui vu les deux McLaren prendre un peu plus d’avance au classement des pilotes, Lando Norris remportant ce Grand Prix d’Autriche, devançant son coéquipier Oscar Piastri et Charles Leclerc (Ferrari).